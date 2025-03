Autorenlesung: MAMI GOES MILLIONÄR

Autorenlesung mit Dr. Carmen Mayer in der Mediathek Möckmühl am Freitag, 11. April 2025 um 19:00 Uhr Als sich Carmen Mayer hochschwanger auf die Suche nach einem Eigenheim macht, um das Familiennest zu bauen, stellt sie schnell fest:

Trotz Promotion, zwei guter Jobs und solider Einkommen ist es für sie und ihren Mann unmöglich, die Münchener Immobilienpreise zu bezahlen. Was hat sie nur falsch gemacht? Welches Geheimwissen muss man haben, um sich das leisten zu können? Voller Tatendrang beschließt sie, ihre Wissenslücken zum Thema Geld und Vermögensaufbau zu schließen und Millionärin zu werden – was ihr innerhalb kürzester Zeit auch gelingt. Heute ist Carmen Mayer erfolgreiche Unternehmerin und Aktienexpertin. Mit ihrem Buch möchte sie alle Frauen dazu ermutigen, ihren Platz an der Börse einzunehmen und finanzielle Freiheit zu erlangen.