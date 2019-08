Diagnose Demenz - was nun?

Psychologische Beratung und Begleitung für Demenzkranke, ihre Familien und Angehörigen

Rund 1,7 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz. Allein in Baden-Württemberg sind bereits mehr als 200 000 Menschen betroffen.

Eine Demenzerkrankung geht mit massiven Änderungen des Lebens der Betroffenen und ihrer Angehörigen einher. Die häusliche Angehörigenpflege von Demenzkranken ist eine große Herausforderung und kann zur kräftezehrenden Aufgabe werden.

Obwohl das Informations- und Beratungsangebot in den letzten Jahren stetig ausgeweitet wurde, sind gerade auch in der Frühphase einer Demenzerkrankung viele Betroffene und ihr persönliches Umfeld allerdings noch oft unterversorgt und mit ihren Sorgen, Ängsten und Bedürfnissen auf sich allein gestellt.

Was, wenn vermutlich von der Erkrankung Betroffene sich Diagnose und Beratung verweigern?

Was, wenn stattdessen der Rückzug in die soziale Isolation erfolgt und Familie wie Umfeld nicht wissen, ob und wie überhaupt sie Hilfe erreichen können?

Was, wenn die Erkrankung zu folgenreichen familiären Schwierigkeiten oder gar Konflikten führt?

Hier kann eine aufsuchende, auch kontinuierliche, psychologische Beratung und Begleitung Rat und Hilfe bieten und in der persönlichen Alltagsbewältigung unterstützen und entlasten!