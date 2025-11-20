Diak: Führung "Blick hinter die Kulissen"

Das Diak kennt nahezu jeder in Schwäbisch Hall und Umgebung.

Das Diak Klinikum des Landkreises Schwäbisch Hall ist als Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg mit mehr als 20 Fachbereichen ein sogenannter Zentralversorger für die Region. Hier werden jährlich mehr als 77.000 Patienten stationär und ambulant behandelt. Durch die Führung wird Ihnen ein Eindruck vermittelt, wie ein moderner Krankenhausbetrieb funktioniert. Die Teilnahme an der Führung ist nur mit Voranmeldung möglich.

Treffpunkt: Eingang des Diakonie-Klinikum, neues Bettenhaus

Anmeldung unter: https://www.vhssha.de/programm/gesundheit-psychologie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5291024/kursname/Diak%20Fuehrung%20Blick%20hinter%20die%20Kulissen/kategorie-id/226/