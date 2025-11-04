DIAKademie 101: Herzrhytmusstörungen

wenn das Herz aus dem Takt gerät

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Herzklopfen ist nicht immer ein Zeichen von Verliebtheit oder Aufregung, besonders dann nicht, wenn es auf körperliche Beeinträchtigungen, Störungen und vielleicht chronische Herzerkrankungen hinweist.

Was passiert in unserem Körper, wenn das Herz aus dem Takt gerät? Damit beschäftigt sich Chefarzt Prof. Dr. Alexander Bauer vom Diak Klinikum im Rahmen der Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. Beim Informationsabend werden auch verschiedene Therapiemöglichkeiten und unterschiedliche Verfahren vorgestellt.

