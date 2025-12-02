DIAKademie 102: Wann muss mein Kind zum Arzt?

Warnsignale erkennen und Sicherheit schaffen.

Kinderkrankheiten wie Erkältungen oder harmlose Fieberkrämpfe gehören zum Alltag vieler Familien. Doch es gibt bestimmte Anzeichen, die darauf hinweisen können, dass es sich um ernstere Erkrankungen handelt. Diese Symptome sollten keinesfalls ignoriert werden. An diesem Diakademie-Abend werden die Experten der Klinik für Kinder und Jugendliche vom Diak Klinikum Eltern dabei unterstützen, mögliche Warnsignale frühzeitig zu erkennen und zu verstehen, wann ein Besuch beim Arzt oder in der Kinderklinik notwendig wird oder wann man gegebenenfalls noch abwarten kann.