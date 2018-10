Nationalsozialismus in unserer Region: Neue Täterforschung

Im Rahmen der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Gedenkens an die Reichspogromnacht 1938.

Aus dem neuesten Band „Täter, Helfer, Trittbrettfahrer“ stellt Dr. Wolfgang Proske die Biografie von Albert Schüle vor. Schüle war in NS-Zeiten Landesbauernführer und später SS-Sturmbannführer. Er stammt aus Oberrot-Wolfenbrück.Harald Zigan (Redakteur des Hohenloher Tagblatt) wird über August Häfner referieren. Häfner war in der NS-Zeit als Obersturmführer an Massakern in Osteuropa beteiligt. Nach dem Krieg lebte er als Weinhändler in Schwäbisch Hall.