DIAKademie 74: Schaufensterkrankheit

Referent: Claus-Georg Schmedt, Chefarzt Klinik für Gefäßchirurgie, Gefäßzentrum.

Durchblutungsstörungen in den Beinen: die Schaufensterkrankheit. Was sollte man über geschwollene und schmerzende Beine, Wadenkrämpfe, kalte Füße oder Hautverfärbungen und Wunden am Unterschenkel wissen, um eine geeignete Behandlungsmöglichkeit für seine Beschwerden zu finden? Privatdozent Dr. med. Claus-Georg Schmedt, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Leiter des interdisziplinären Gefäßzentrums, gibt einen Überblick über Erkrankungsformen des Gefäßsystems mit Schlagadern (Arterien), Venen und Lymphbahnen.