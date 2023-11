DIAKademie 83: Fortschritt in der Onkologie

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Behandlung von Krebs von Grund auf verändert.

Neue Therapiemöglichkeiten und verbesserte Wege zur Früherkennung vergrößern Heilungschancen, verlängern das Leben, wo Heilung nicht mehr möglich ist, und verbessern auch die Lebensqualität. In der Krebsbehandlung fließt aus vielen medizinischen Bereichen Expertise und Wissen ein.

Prof. Dr. Michael Medinger wird an diesem Abend über neue Therapieansätze und Möglichkeiten berichten. Als ausgewiesener Experte in der Behandlung von Bluterkrankungen bringt er einen großen Erfahrungsschatz in der Stammzellentherapie und neuartigen zelluläre Therapien wie beispielsweise der sogenannten CAR-T Behandlung (chimärer Antigenrezeptor T Zellen), nach Schwäbisch Hall. Dieser Ansatz gibt Patient*innen mit Lymphdrüsenkrebs und bestimmten Formen von Leukämie Hoffnung.