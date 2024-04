DIAKademie 88: Tag der Pflegenden

Pflege von Angehörigen und professionelle Pflege - was können wir voneinander lernen?

Am 12. Mai wird traditionell und weltweit der Tag der Pflegenden begangen. Er erinnert an den Geburtstag der britischen Krankenpflegerin und Pionierin der modernen Krankenpflege, Florence Nightingale. Viele Menschen pflegen in ihrem persönlichen Umfeld Angehörige. An diesem Abend können sich Pflegekräfte und Pflegende austauschen, informieren und voneinander lernen.