DIAKademie: Perspektiven für ein Leben mit Diabetes

An Zuckerkrankheit leiden in Deutschland nach konservativen Schätzungen 8-9 Millionen Menschen. Das heißt, jeder zehnte ist betroffen. Die Mehrzahl der Diabetiker kommt jedoch nicht aufgrund der Erkrankung in Krankenhaus, sondern wegen anderer Beschwerden. Eine erfolgreiche Behandlung dieser Erkrankungen hängt jedoch auch von einer optimalen Therapie des Diabetes selbst ab. Chefarzt Professor Dr. Markus Menges, sowie Diabetes-Beraterin Regina Schury, sowie weitere Diabetesberaterinnen, informieren über Perspektiven für ein Leben mit Diabetes.