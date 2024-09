DIAKademie91: Arbeit und seelische Gesundheit

Die einen stöhnen über den steigenden Stress bei der Arbeit und freuen sich auf den Ruhestand. Die anderen, arbeitslos, verlieren den Halt im Leben.

Viele ziehen aus Inhalt und Stellung ihrer Arbeit Bedeutung und Identität für ihr Leben, andere kommen plötzlich nicht mehr zurecht und leiden unter einer psychischen Erkrankung. In den Wartezimmern der Ärzte in psychosomatischen und psychiatrischen Kliniken sitzen Menschen aller Art von Berufen und fast allen Alters nebeneinander. Was Läuft schief? Wie kann ich mich schützen? Wer trägt Verantwortung für die Zunahme der psychsischen Erkrankungen? Wie gehe ich mit erkrankten Menschen um? Was können wir tun?

Im Haus der Bildung, Raum S.3.04

Keine Voranmeldung erforderlich. Freier Eintritt.