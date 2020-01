Dialog der Generationen

Junge Frauen im Gespräch mit Prof. Uta Meier-Gräwe - Gleichstellung bleibt Jahrhundertaufgabe!

Es bleibt noch viel zu tun! Von einer fairen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern, über die Umsetzung von gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit bis hin zur Parität in den Parlamenten. Im Impulsvortrag wird anschaulich demonstriert, warum Gleichstellungspolitik als Innovationspolitik zu begreifen ist, die immer auch vor Ort über die Lebensqualität von Frauen (und Männern) entscheidet und entsprechende Treiberinnen wie Gleichstellungsbeauftragte auch in Zukunft dringend braucht. Im Anschluss an den Vortrag diskutieren engagierte, junge Frauen mit unserer Referentin Univ.-Prof. em. Dr. sc. oec. Uta Meier-Gräwe, u.A. Mitglied der Sachverständigenkommission zur Erstellung des Siebten Familienberichts sowie der Gleichstellungsberichte der Bundesregierung.

Um 14.30 Uhr sind Sie zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Gemeinderätinnen aller Fraktionen und das Gleichstellungsteam freuen sich auf Sie!