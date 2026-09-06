Dialog: Lebendige Bibliothek – statt Bücher Menschen lesen

Was wäre, wenn Sie ein Buch nicht aufschlagen, sondern ansprechen könnten? Bei der „Lebendigen Bibliothek“ werden Vorurteile durch echte Begegnungen ersetzt.

Statt gedruckter Seiten „leihen" Sie sich Menschen aus, die auf ganz unterschiedliche Weise interkulturelle Erfahrungen mitbringen: sei es durch ihre Herkunftsfamilie, ihren beruflichen Werdegang oder eine Partnerschaft über Kulturgrenzen hinweg. In persönlichen Begegnungen können Sie als „Lesende“ aufmerksam zuhören und Ihre Fragen stellen. Auch die „Bücher“ können ihr Gegenüber befragen; so entsteht ein offener, gleichberechtigter Dialog auf Augenhöhe, der Klischees aufbricht und neue Perspektiven eröffnet.

Eine Veranstaltung im Rahmen der Interkulturellen Woche in Schwäbisch Hall.