DIALOG Objekte in Holz und Papier von Sibylle Nestrasil und Stefan Hessberger

Sibylle Nestrasil: 1970 in Schwaben geboren, bewegt sich in verschiedenen Werkstoffen: in ihrem Bildhauerstudium entdeckt sie Seidenpapier – parallel dazu arbeitet sie in Holz.

Gehäuse mit der Kettensäge oder sie bindet Teile von alten Spankisten zu fragilen Kokons.

Beton ist ein weiterer Werkstoff mit dem sie im Reliefguss kleine Räume entstehen lässt.

Die Themen ihrer Werke ist Raum: Schutzraum, Rückzugsort, aber auch Raum der neugierig macht, überrascht oder, in ihren Rauminstallationen, zum Spielen einladen will.

Stefan Hessberger: 1978 in Hessen geboren, hat sich zunächst mit der Malerei beschäftigt und ist 2016 der Bildhauerei verfallen. Nach ersten Arbeiten in Stein, einer kurzen Liaison mit der Kettensäge, findet er zur freien Holzschnitzerei – eine innige Beziehung beginnt. Überwiegend aus Lindenholz entstehen intuitive, zumeist stelenartige Skulpturen.

Parallel dazu entdeckt er das Drechseln. Im Vordergrund: der Dialog zwischen Form und Oberfläche.

Das Paar lebt und arbeitet seit Mai 2024 im neu gegründeten „Ilsfelder Künstlerhof“.