Dialog und Segen von einer Insel

Das Trio Eurasiamerica wurde gegründet, als drei Freunde aus Taiwan, jeweils in Europa, Asien und Amerika lebend, sich entschlossen, zu ihrer Wurzel zurückkehren.

Alle drei wurden als junge Talente der Musik nach Europa geschickt, um zu studieren, und machen erfolgreiche Karriere jeweils in ihren Plätzen. Die Geschwister Hsin, der Geiger Ming-Feng (Erster Geiger im Metropolitan Opera Orchestra in New York) und die Pianistin Giselle (Professorin des Instituts für Musik an der National Chiao Tung University in Taiwan) spielten lebenslang als Duo zusammen und arbeiteten später einzeln mit der Cellistin Pi-Chin Chien (künstlerische Leiterin des "Confluence" Musikfestes in Zürich) zusammen.

Jedoch träumte jeder von ihnen auf einem der drei Kontinente lange davon, mit den anderen als Trio zusammen zu spielen. In diesem Programm werden Stücke zweier führender taiwanischer Komponisten, Shui-Long Ma und Ming-Hsiu Yen, vorgetragen, um die Musik zweier Generationen unserer Zeit zu präsentieren. Der Abschluss huldigt dem großen deutschen Kammermusikkomponisten der Romantik, Felix Mendelssohn Bartholdy, mit seinem Trio in c-Moll.