Der griechische Filmemacher Nicos Ligouris lebt in Berlin, ist aber auch in Griechenland und im Film zuhause. In »Dialog von Berlin« unternimmt er den spannenden Versuch, dieses Hin und Her zwischen den beiden Ländern und den inneren Polen, zwischen den verschiedenen europäische Kulturen zu bebildern.

Ausgehend von den Tagebuchaufzeichnungen eines griechischen Kulturkorrespondenten in Berlin aus den Jahren 2006-2016, reist der Regisseur vom Norden nach Süden und wieder zurück, filmt in Berlin und Westkreta und reflektiert über europäische Kulturgeschichte, über den Alltag in beiden Ländern, über Politik, aber auch über persönliche Erlebnisse.

Nicos Ligouris wird anwesend sein!

Griechische Filmtage im Theater tri-bühne

Wie reagieren die Filmemacher künstlerisch auf die aktuelle Lage in Griechenland? In Kooperation mit Kalimera Deutschland funktionieren wir den Theatersaal zum Kino um und präsentieren Ihnen so sehenswerte wie anspruchsvolle griechische Filme.

Doku D/GR 2008, 47 Min., OmdtU