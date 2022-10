Dialogreihe "Klima Heilbronn? - Das sagt … dazu"

Sie hat Tradition: Die Ethik-Tagung der Hochschule Heilbronn (HHN). Organisiert und auf die Beine gestellt wird sie vom Zentrum für Studium und Lehre, kurz ZfSL.

Nun feiert die Veranstaltung ihr 10-jähriges Bestehen mit der Event-Reihe: "Klima Heilbronn? – Das sagt … dazu".

An fünf Terminen wird dabei der Frage nachgegangen, wie es in Heilbronn mit dem Klima weitergeht. Denn die Fakten liegen auf dem Tisch und sind wissenschaftlich abgesichert: Der Klimawandel ist präsent – auch in Heilbronn. Wie genau wir ihn in unserer Stadt erkennen, erfahren Interessierte in der neuen Dialogreihe seit 12. Oktober 2021.

Das ZfSL hat dazu Referent*innen eingeladen, die Heilbronn aus dem “Effeff“ kennen. Sie werden das Publikum in ihr Fachgebiet mitnehmen und aufzeigen, was sich jetzt schon in Heilbronn verändert hat. Beleuchtet werden die Themen-Bereiche: Klima, Flora und Fauna, Wald und Wein.

Nun steht Termin fünf an: Am 7. Dezember wird Weinbauberater Hanns-Christoph Schiefer zu Gast sein. Er spricht darüber, wie sich der Weinbau verändert und welche Anpassungsreaktionen neue Chance für ihn bedeuten.

Die Veranstaltung findet am Heilbronner Bildungscampus statt, Erdgeschoss des T-Gebäudes (TV50).