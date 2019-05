Am 1. Juni geht die Dialspectrum in die dritte Runde. Zu hören gibt es alle Goa-Genres, von Proggy bis HiTech. Für ordentlich (UV-)Deko wird natürlich gesorgt.

Line-Up: Prog Frog - Halux - Albert Goethenstein

Wir hoffen, dass das eine mega Veranstaltung wird und auch alle gute Laune mitbringen. Respektloses Verhalten gegenüber Anderen Leuten wird nicht tolleriert. Es wird nur aus Spaß und Freude gefeiert und nicht aus Frust.

– NO RACISM – NO SEXISM – NO HOMOPHOBIA –