Dianne Reeves - Beautiful Life

Die fünffache Grammy-Gewinnerin Dianne Reeves ist eine der herausragendsten Jazz-Stimmen unserer Zeit! Begründet in ihrer atemberaubenden Virtuosität, ihrem improvisatorischen Können und ihrem einzigartigen R&B- und Jazz-Style erhielt Reeves die Auszeichnung in der Kategorie Best Jazz Vocal Performance für drei aufeinanderfolgende Alben. Auch für den Soundtrack zu George Clooneys Film Good Night, and Good Luck wurde Reeves mit dem Grammy in der Kategorie Best Jazz Vocal ausgezeichnet. Viele andere Stationen in ihrer musikalischen Laufbahn beeindrucken gleichermaßen : So hat Dianne Reeves nicht nur mit Wynton Marsalis und dem Lincoln Center Jazz Orchestra zusammengearbeitet, sondern auch mit dem Chicago Symphony Orchestra, dirigiert von Daniel Barenboim. Zudem war sie Solistin bei den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle. In den vergangenen Jahren war sie weltweit unterwegs, so zum Beispiel mit Sing the Truth, einer musikalischen Hommage an Nina Simone, an der ebenfalls Lizz Wright und Angélique Kidjo beteiligt waren. Im Weißen Haus war sie zu mehreren Anlässen geladen und trat dort unter anderem beim State Dinner des ehemaligen Präsidenten Obama sowie beim Governors’ Ball auf.