Michael Gans ist wieder da. Mit neuen Texten aus seinem lyrischen Tagebuch.

Seit einigen Jahren hat er es sich zur Aufgabe gemacht, an jedem Tag des Jahres mindestens einen knappen, sprachlich verdichteten Text zu schreiben – nicht ahnend, was da alles auf die Welt zukommen würde. Daraus entstand eine sehr persönliche Chronik aus mittlerweile über 2000 Texten, die sich seitdem in losen Abständen fortsetzt.

Mit seinem „Diarium“ hat er unser Publikum immer wieder begeistert. Michael Gans ist Dozent für Literatur an der PH Ludwigsburg und Autor von lokalen Kurzkrimis, Romanen, Kinderbüchern und Lyrik.