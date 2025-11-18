Vor 35 Jahren wurde Diary of Dreams gegründet, vor 30 Jahren erschien das Debütalbum, seit 1992 haben sie sage und schreibe über 600 Konzerte in 38 Ländern gespielt und eine Heerschar an CDs und Vinyl veröffentlicht ... und ein Ende ist zum Glück noch lange nicht in Sicht!

2025 erscheint ein neues Studioalbum, und natürlich geht die Band mit den neuen Songs im Gepäck wieder auf Tournee. Wer Diary of Dreams kennt, weiß, dass gerade ihre Live Konzerte ein besonderes Erlebnis sind, leben sie doch von ganz viel Energie und handgemachter Musik. 4 Musiker spielen sich im wahrsten Sinne des Wortes die Seele aus dem Leib. Die Konzerte sind daher stets eine emotionale Zeitreise durch viele Kapitel der eigenen Musikgeschichte und am Ende für viele eine Reise in die eigene Erinnerung und Zukunft. Es ist also endlich wieder Zeit für ein neues Kapitel im Tagebuch der Träume.