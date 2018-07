Diashow Portugal

Fotografin Doris Heinlein reist gerne. Mit ihrem Blick für imposante Motive entstehen eindrückliche Diashows, die uns Impressionen ihrer Reisen zeigen. Diesmal geht es an die Atlantikküste von Portugal, dem kleinen, vielfältigen Land am Rande Europas. Vom üppig grünen Norden in den mediterranen Süden. Wir besuchen die Metropolen Porto und Lissabon und weitere geschichtsträchtige Städte.