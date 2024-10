Böhmisches Konzert "Wir leben Blasmusik"

Am Samstag, den 16. November 2024, lädt die Werkskapelle Layher zu einem böhmischen Konzert unter dem Motto „Wir leben Blasmusik – sinnlich, heiter und nostalgisch“ in die Herzogskelter Güglingen ein.

Dirigent Klaus Ritter hat für diesen Abend ein tolles Programm zusammengestellt, das eindrucksvoll zeigt, wie großartig und vielseitig Blasmusik ist. Der erste Konzertteil steht dabei ganz im Zeichen (süd)deutscher Komponisten. Hier dürfen sich die Zuhörer auf Polkas wie „So klingt der Süden“ von Peter Schad freuen, die den Charme und die Lebensfreude unserer Region eindrucksvoll einfängt. Ebenfalls im Programm ist die lebensbejahende Polka „Genieß dein Leben jeden Tag“ von Helmut Kassner, die mit ihrer beschwingten Melodie zu einem musikalischen Aufruf wird, den Alltag in vollen Zügen zu genießen.

Ein besonderes Highlight wird die Uraufführung der Polka „Unsere Musik“, welche Dirigent Klaus Ritter eigens für diesen Abend komponiert hat. Dieser Titel verspricht, die musikalische Leidenschaft der Kapelle und die Liebe zur Blasmusik hörbar zu machen.

Im zweiten Teil des Konzerts geht die musikalische Reise quer durch Europa. Auf das Publikum warten schwungvolle Polkas, besinnliche Walzer und feierliche Märsche aus Ländern wie Tschechien, Österreich und Ungarn – Regionen, in denen Blasmusik ebenfalls eine lange Tradition hat. Natürlich ist auch Ernst Mosch wieder vertreten, z.B. mit der Polka „Kleines Ungarmädel Du“, in der ungarisches Temperament und volksmusikalische Tradition vereint werden. Das Gesangsduo der Kapelle wird das Programm wieder stimmungsvoll bereichern und für einfühlsame Momente sorgen.

Beginn des Konzertes ist um 19:00 Uhr, Einlass eine Stunde vorher um 18:00 Uhr. Der Saal wird vom bewährten Küchen- und Serviceteam der Werkskapelle Layher bewirtet. Karten gibt es an der Abendkasse für 10 € und im Vorverkauf für 9 € bei der Buchhandlung Taube in Güglingen sowie unter 0170/5008262 oder werkskapelle.layher@web.de. Die Musikerinnen und Musiker der Werkskapelle Layher würden Sie gerne an diesem Abend begrüßen! Sie sind herzlich eingeladen!