Diavortrag - "42 Jahre Bergrutsch an der Schwäbischen Alb "

Vor 42 Jahren rutschte bei Mössingen ein Teil der Schwäbischen Alb ins Tal und hinterließ zunächst nur Geröll und Zerstörung- „Einen Sturz in den Anfang“.

Den faszinierenden und beständigen Wandel des Bergrutschgeländes mit seiner Tier- und Pflanzenwelt dokumentiert Armin Dieter als Einziger seit 42 Jahren in Wort und Bild.

Laut UNESCO eine einmalige Dokumentation, weshalb der Bergrutsch als „Nationaler Geotop“ prämiert wurde.

In seiner Multivisionsschau gibt Armin Dieter Einblicke in die Zerstörungs- und Schaffenskraft der Natur – in ihre Launen und Strategien. Er lässt uns teilhaben an seinem Lebenswerk und der einzigartigen Geschichte des Mössinger Bergrutsches.

Erleben sie einen außergewöhnlichen Vortrag.