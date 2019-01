Diavortrag: Elsass (Teil 2)

Dia-Reise nach Frankreich ins Elsass

Der Fotograf und Diplom-Geograph Bernd Matwill zeit im Januar und Februar im Kurhaus Bad Rappenau die schönsten Bilder von Städten und Sehenswürdigkeiten seiner Fotoreise durch das Elsass.

Im ersten Vortrag am Donnerstag ,31. Januar, beginnt die Reise am Rheinübergang Seltz. Die Region ist ein Storchenparadies. Von hier geht es weiter in die grenznahen Orte Lauterbourg, der westlichsten Gemeinde Frankreichs, und Wissembourg mit seiner malerischen Altstadt Das nächste Ziel ist die bizarr in einen Sandsteinfels gebaute Burgruine Fleckenstein. Der Hagenauer Forst, eines der größten Waldgebiete im Elsass, war früher Jagdgebiet deutscher Könige. Am Rhein liegt die von Ludwig XIV erbaute Festung Fort Louis. Weiter führt die Reise in die Hauptstadt Strassbourg mit dem bekannten Straßburger Münster und der gut erhaltene historische Altstadt, welche 1988 zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Doch auch neuzeitliche Bauten, wie z.B. das Europäische Parlament, prägen das Stadtbild. Über Saverne geht es zur Ruine der Burg Hohbarr, welche bereits im Jahr 1123 urkundlich erwähnt wurde und von einer wechselvollen Geschichte erzählt.

Der zweite Teil der Reise durch das Elsass wird am Donnerstag, 21. Februar, fortgesetzt. Von der Burgruine Nideck, bekannt auch durch die Ballade „Das Riesenspielzeug“ von Adelbert von Chamisso, hat man einen phantastischen Rundblick über die Vogesen. Gleich nebenan befindet sich der eindrucksvolle Nideck-Wasserfall. Weiter geht es zum Aussichtsberg Donon mit gallo-römischer Kultstätte und zu den pittoresken Städten Obernai, Molsheim nach Sélestat, wo im Jahr 775 Karl der Große das Weihnachtsfest verbrachte. Das Ende der Reiseroute ist die Hochkönigsburg. Sie ist die größte Burg im Elsass und gehört zu den meistbesuchten Besucherattraktionen in Frankreich.

Entdecken Sie gemeinsam mit Bernd Mantwill unsere Nachbarregion in Frankreich, welche mehr zu bieten hat als Töpferware, Wein und Flammkuchen. Karten für diese Dia-Reisen am Donnerstag, 31.01. und Donnerstag, 21.02., um 19.30 Uhr im kleinen Saal des Kurhauses gibt es für jeweils 6 Euro an der Abendkasse. Die Elsass-Reise wird am 21. März mit einem dritten Teil abgeschlossen.