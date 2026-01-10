Diavortrag - "Expedition in eine zauberhafte Tierwelt und zu geheimnisvollen Orchideen unserer Heimat"

Der aus Funk und Fernsehen bekannte Naturfotograf Armin Dieter zeigt in dieser Multivisionsschau neben Landschaften und Impressionen in unglaublich beeindruckenden Fotos und Videosequenzen die Tier- und Pflanzenwelt unserer Heimat.

Gehen Sie frühmorgens mit ihm auf die Pirsch zu Rehwild und Wildschweinen. Beobachten Sie Waschbären, Dachse und Füchse an ihrem Bau. Ebenso einmalig der nächtliche Liebeskampf der Hirschkäfer bis zur Paarung. Beobachten Sie den europaweit geschützten Alpenbock.Treffen Sie auf Eisvögel, Bienenfresser oder Turmfalken bei der Jungenaufzucht. Oder Millionen von Bergfinken beim Einflug in ihren Schlafplatz auf der Alb. Waren Sie schon mal bei der Hirschbrunft? Dies sind nur einige Erlebnisse, die Sie in freier Wildbahn erwarten.

Ebenso beindruckend und faszinierend ist auch unsere geheimnisvolle Orchideenwelt. Dabei zeigt der Referent sehr seltene und schwer aufzufindende Arten, die in ihrer Blütenpracht jeden in den Bann ziehen.

Lassen Sie sich durch teils unglaublich nahe Ansichten von unserer vielfältigen Natur faszinieren und erleben Sie einen unvergessenen Ausflug in Wald und Flur. Und nicht zu vergessen den Supermond, Polarlichter und Kometen.