Diavortrag - "Kennen Sie den Süden Baden-Württembergs?"

Baden-Württemberg ist reich an Kulturschätzen, Sehenswürdigkeiten und einer herrlichen abwechslungsreichen Landschaft.

Der aus Funk und Fernsehen bekannte Naturfotograf Armin Dieter entführt Sie in den Süden Baden-Württembergs und nimmt Sie mit auf einer Entdeckungsreise auf einer Linie südlich von Ludwigsburg über die Schwäbische Alb und Schwarzwald bis an den Bodensee.

Dabei sind Sie eingeladen und aufgefordert, sofern Sie wollen, mitzuraten die gezeigten Ausflugsziele - die Glanzlichter - zu bestimmen.

Welche dies sein werden, wird natürlich noch nicht verraten. Kommen Sie zu diesem etwas anderen Vortrag und erfreuen Sie sich an bekannten und weniger bekannten Sehenswürdigkeiten im Süden Baden-Württembergs.