Diavortrag - "Kennen Sie den Süden Baden-Württembergs?"

Baden-Württemberg ist reich an Kulturschätzen, Sehenswürdigkeiten und einer herrlichen abwechslungsreichen Landschaft.

Der aus Funk und Fernsehen bekannte Naturfotograf Armin Dieter nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise Baden-Württembergs südlich von Ludwigsburg über die Schwäbische Alb und den Schwarzwald bis an den Bodensee.

Dabei sind Sie eingeladen und aufgefordert, sofern Sie wollen, mitzuraten die gezeigten Ausflugsziele - die Glanzlichter - zu bestimmen.

Welche dies sein werden, wird natürlich noch nicht verraten. Kommen Sie zu diesem etwas anderen Vortrag und erfreuen Sie sich an bekannten und weniger bekannten Sehenswürdigkeiten im Süden Baden-Württembergs.