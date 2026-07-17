Diavortrag - "Kennen Sie den Süden Baden-Württembergs?"

Reha-Klinik Schwäbische Alb Bei den Thermen 10 - 12, 72574 Bad Urach

Baden-Württemberg ist reich an Kulturschätzen, Sehenswürdigkeiten und einer herrlichen abwechslungsreichen Landschaft. 

Der aus Funk und Fernsehen bekannte Naturfotograf Armin Dieter nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise Baden-Württembergs südlich von Ludwigsburg über die Schwäbische Alb und den Schwarzwald bis an den Bodensee. 

Dabei sind Sie eingeladen und aufgefordert, sofern Sie wollen, mitzuraten die gezeigten Ausflugsziele - die Glanzlichter - zu bestimmen.

Welche dies sein werden, wird natürlich noch nicht verraten. Kommen Sie zu diesem etwas anderen Vortrag und erfreuen Sie sich an bekannten und weniger bekannten Sehenswürdigkeiten im Süden Baden-Württembergs. 

Info

Reha-Klinik Schwäbische Alb Bei den Thermen 10 - 12, 72574 Bad Urach
Vorträge & Lesungen
Google Kalender - Diavortrag - "Kennen Sie den Süden Baden-Württembergs?" - 2026-08-20 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Diavortrag - "Kennen Sie den Süden Baden-Württembergs?" - 2026-08-20 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Diavortrag - "Kennen Sie den Süden Baden-Württembergs?" - 2026-08-20 19:00:00 Outlook iCalendar - Diavortrag - "Kennen Sie den Süden Baden-Württembergs?" - 2026-08-20 19:00:00 ical

Tags