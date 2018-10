Diavortrag: Lüneburger Heide

Foto-Reise in die Lüneburger Heide – Teil II

Reisen Sie gemeinsam mit dem Fotografen und Diplomgeografen Bernd Mantwill am Donnerstag, 08.11.2018, in die Lüneburger Heide. Die Reise beginnt in Hankensbüttel. Schmuckstücke der südlichen Heide sind die ehemalige herzögliche Residenzstadt Celle und das nahe gelegene Kloster Wienhausen. Weiter geht es in den schönen Tietlinger Wacholderhain, hier befindet sich das Grab des Heidedichters Hermann Löns. Die 2008 eingerichtete Gedächtnisstätte Bergen-Belsen erinnert an die Opfer des ehemaligen Konzentrationslagers. Die letzten Stationen der Reise sind Uelzen und Ebstorf. Inspirierte diese Landschaft den bekannten Heide-Schriftsteller Hermann Löns zur folgenden Worten „Grün ist die Heide, die Heide ist grün, aber rot sind die Rosen, eh' sie verblühn …“. Entdecken Sie gemeinsam mit Bernd Mantwill, dass die Lüneburger Heide mehr zu bieten hat als Heidekraut und Heidschnuckenherden und trotz aller Kargheit ein kulturelles Naturerlebnis bietet.