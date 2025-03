Dichter & Sardinen

Ein Käfig voller Genies - verehrte Dichter, verrückte Denker und verkrachte Theologen in Stuttgarts Innenstadt. "Der Schiller und der Hegel, der Uhland und der Hauff, das ist bei uns die Regel, das fällt uns gar nicht auf!" So heißt es in einem berühmten württembergischen Spruch und bedeutet: Jeder Württemberger ist ein geniales Dichter-"Käpsele"! Unbestritten ist auf jeden Fall, dass dank der württembergischen Theologen-"Kaderschmiede" Tübinger Stift eine Unzahl von herausragenden Dichtern und Denkern ausgebildet und geformt wurden, die mit ihren Werken Furore machten, sei es Eduard Mörike, Wilhelm Hauff, Georg Wilhelm Hegel oder Friedrich Hölderlin. Auf diesem Rundgang gehen wir den Lebensspuren der württembergischen Dichter nach und kommen am Ende schließlich zu unserer Einkehr, der neuen Wein- und Feinkostbar „Sardine“. Inspiriert von den kleinen Bars in Frankreich und Portugal, serviert Spitzengastronom Markus Konrad im neuen Geheimtipp Stuttgarts neben feinen Drinks auch leckeren Fisch - direkt aus der Dose. Kosten Sie Sardinenvariationen als Tapas-Spieß oder mit Miesmuscheln und Oliven, dazu französisches Baguette und einen guten Tropfen Wein.