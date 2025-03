Dichterwettstreit Deluxe mit Elias Raatz

Der neue Gastgeber Elias Raatz präsentiert gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Jugendbüro Crailsheim seinen Dichterwettstreit deluxe.

Nicht nur in Tübingen und Villingen-Schwenningen, sondern nun auch in Crailsheim am Freitag, 25. April 2025 im Hangar Event Airport um 20 Uhr.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet die Creme de la Creme der Slam Poet*innen, Sprachakrobaten, Poesieschleiferinnen und Humorfetischisten des deutschsprachigen Raums in einer unterhaltsamen Show! Erlebt das Beste aus Comedy, Poesie, Kabarett und Lesung an einem Abend: beim Poetry Slam deluxe.

WAS IST POETRY SLAM?

Poetry Slam ist eine Art moderner Dichterwettstreit, bei dem Bühnenautor*innen ihre selbstverfassten Texte live mit vollem Stimm- und Körpereinsatz performen. Die Texte können ganz unterschiedlich gestaltet sein: lustig, lyrisch, kabarettistisch oder poetisch – und das mit so bunten und breit gefächerten Themen, dass selbst der schönste Pfau nur deprimiert auf sein eigenes Federkleid schauen kann.

ABWECHSLUNG IST PFLICHT!

Wer beim Begriff „Dichterwettstreit“ nun an Goethe-Lyrik denkt, liegt falsch! Poetry Slam ist vielmehr das Rock-Konzert unter den Literaturveranstaltungen: Von turbulentem Storytelling über Stand-Up-Comedy bis zum Kabarett, von Politik zu Gesellschaftskritik und Emotionen ist beim Dichterwettstreit deluxe alles erlaubt. Von jung bis alt erfreuen sich Poetry-Veranstaltungen mit frischer Literatur, Witz und viel Abwechslung einer großen Beliebtheit.

ÜBER EUREN GASTGEBER

Der 1997 geborene Moderator, Autor und Medienwissenschaftler Elias Raatz ist Stamm-Conférencier beim Dichterwettstreit deluxe. Neben seiner Arbeit an diversen Publikationen, Moderationen und verschiedenen Kulturprojekten bringt er regelmäßig Sympathie, Herzblut und Passion auf die Bühne. Schon als Kind hatte er immer ein so breites Lächeln im Gesicht, dass man ihn locker auf eine Zwiebackpackung hätte drucken können.

Mehr Infos zum Poetry Slam gibt es unter www.dichterwettstreit-deluxe.de und auf Instagram @dichterwettstreit_deluxe.

Karten sind unter www.reservix.de und im städtischen Bürgerbüro 07951 403-0 erhältlich.