Dichtung zwischen Code und Quarkbällchen

An einem Montagabend in den Ferien, wenn es schon längst dunkel ist und der normale Mensch, sollte es ihn geben, ans Schlafengehen denkt, treffen wir uns in der Kunstschule in Waiblingen.

Den Schwerpunkt wollen wir auf Dichten und Programmieren legen und darauf, was dazwischen und drumrum passiert und wenn beides in- und auseinander- und wieder zusammenfließt und vielleicht plötzlich hinten eine lustige Müdigkeit auftaucht. Bestimmte Vorkenntnisse brauchst du nicht. Wie bei den Durchmalen-Workshops 2018 und 2019 sind wieder mit dabei ein Haufen Beamer und andere Lichtmaschinen, Malzeug, Musik, Getränke sowie ein Raum zum Pause-Machen und auch zum Schlummern und Träumen. Zwischendrin machen wir Quarkbällchen. Bitte einen Pullover mitbringen (da wir regelmäßig lüften).

Leitung: Jonathan Göhler und Magdalena Loheide

Kursnr.: F5