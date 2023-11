Dichtung zwischen Liebe und Tod, Kunst und Religion, Schönheit und Schmerz

Zum Geburtstag von Rainer Maria Rilke.

Rainer Maria Rilke gilt als der größte deutschsprachige Lyriker des 20. Jahrhunderts. Dominieren bei ihm in der frühen Schaffenszeit tiefsinnige und melancholische Gedichte mit - trotz seines Atheismus - religiösen Anklängen, so erreicht er in seinen letzten Lebensjahren mit den Duineser Elegien seine literarische Hochform und Reife. Doch auch Rilkes Prosa, z.B. in seinem Roman "DieAufzeichnungen des Malte LauridsBrigge" zählt heute zur Weltliteratur.

Referent: Pfr. Christian Horn