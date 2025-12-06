Dick Taylor & Tallyman

Als die Pretty Things 1965 in der Szene auftauchen, waren sie die wildeste, raueste und langhaarigste Band in Europa.

Ihre Shows endeten in Aufruhr während Songs wie „Rosalyn“, „Don´t bring me down“ oder „Honey I need“ die Charts eroberten. Ihr Song „L.S.D“ wurde nicht nur

von der BBC auf die schwarze Liste gesetzt. The Pretty Things- das waren vor allem der auffällige Sänger Phil May und der Gitarrist Dick Taylor der kurz zuvor die „Rolling Stones“ verlassen hatte weil er keine Lust hatte Bass zu spielen.