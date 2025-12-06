Dick Taylor & Tallyman

Als die Pretty Things 1965 in der Szene auftauchen, waren sie die wildeste, raueste und langhaarigste Band in Europa.
Ihre Shows endeten in Aufruhr während Songs wie „Rosalyn“, „Don´t bring me down“ oder „Honey I need“ die Charts eroberten. Ihr Song „L.S.D“ wurde nicht nur
von der BBC auf die schwarze Liste gesetzt. The Pretty Things- das waren vor allem der auffällige Sänger Phil May und der Gitarrist Dick Taylor der kurz zuvor die „Rolling Stones“ verlassen hatte weil er keine Lust hatte Bass zu spielen.
Kulturverein Z.B. Glems Eninger Str. 11 72555 11, 72555 Metzingen
