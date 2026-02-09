Dicke Fische – Saisonauftakt 2026

Einen dicken Fisch an Land zu ziehen, das bedeutet großes Glück.

Saisonauftakt 2026 im Mauerwerk

Bei uns erlebt man dieses Anglerglück gleich vierfach – in Gestalt einer der coolsten Unplugged Bands in Deutschland.

Die Band DICKE FISCHE, ausgezeichnet mit dem Preis „Künstler des Jahres“ besteht aus vier Musikern, die bekannte, neue und auch eigene Songs auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretieren. Die musikalische und gesangliche Qualität der vier hat Spitzenniveau, jeder ist für sich ein absoluter Könner auf seinem Instrument. Die Stimmen von Anjel Ferry und Boris B. Franzen sind markant und unglaublich vielseitig. Der Band gelingt ein Spagat zwischen ansteckender Leichtigkeit und enthusiastischer Hingabe. DICKE FISCHE hinterlassen durch ihre Virtuosität und Leidenschaft nach ihren Konzerten staunend glückliche Gesichter. Das abwechslungsreiche Live-Repertoire fasziniert das Publikum bis niemand mehr still steht oder sitzt – gute Laune ist garantiert!

Vier Stimmen, zwei akustische Gitarren (Anjel Ferry & Boris Franzen) eine Bassgitarre (Lorant Magyar) und eine Holzkiste, das Cajon (Andi Hug), mehr brauchen DICKE FISCHE nicht, um mit dem Publikum ganz tief in einen berauschenden Ozean der DICKE FISCHE Musik einzutauchen.

Mit mehr als 2000 gespielten Auftritten gehören sie zu den meist gebuchten Bands Deutschlands.

DICKE FISCHE – das bedeutet: Das Publikum lässt sich begeistert mitreißen, auch mal ganz gegen die Strömung. Seid dabei!