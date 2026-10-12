"DICKES BLUT" lädt die Zuschauer*innen ein Platz zu nehmen, Gäste zu sein, Teil der Familie zu werden. Willkommen bei einer Familienfeier, die alles sein will, nur kein Theater!

Für diesen Abend haben die sechs Kollektivmitglieder Carina, Christian, Ida, Malin, Maximilian und Nikita etwas gewagt, was man selten tut: Sie haben ihre Eltern getauscht. Sie haben mit den Müttern und Vätern der anderen gesprochen – über Herkunft und Entfremdung, über Schweigen, Ideologien, Zärtlichkeit und das Älterwerden.

Aus den Interviews und den eigenen Erinnerungen entsteht eine sinnliche, schmerzhafte und humorvolle Performance zwischen Emotion und Eskalation. Denn Familie ist nie nur privat. Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft, der erste Proberaum des Zusammenlebens und eine politische Bühne, der niemand entkommt.

Wie viel Nähe hält man aus? Wie viel Freiheit darf man sich leisten? Wie war das früher? Und wer sitzt am Ende wirklich mit am Tisch? »Blut ist dicker als Wasser«, sagt man heute, wenn Familie über allem steht. Ursprünglich meinte das Sprichwort etwas anderes:

Selbstgewählte Bindungen – Freundschaften, die mit Blut besiegelt wurden – galten mehr als die Bande, in die wir hineingeboren werden. Mit wem stoßen wir heute Abend an – mit der Familie oder mit den Freund*innen?

Weitere Infos auf www.theaterschiff-heilbronn.com/dickes-blut