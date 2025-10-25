Didgeridoo - Spielkurs

bis

Volkshochschule Bad Mergentheim Marktplatz 1, 97980 Bad Mergentheim

Das Didgeridoo wird durch eine spezielle Atemtechnik, der Zirkularatmung, zum Klingen gebracht. Der unverwechselbare archaisch-magische Ton wird im Mundraum der Spielerin/des Spielers erzeugt.

Didgeridoo spielen macht Spaß, entspannt und hat auch gesundheitliche Effekte: Eine Studie der Universität Zürich und der Züricher Höhenklinik Wald hat ergeben, dass sich Didgeridoo spielen nach einiger Zeit sogar positiv auf die Schlafqualität auswirkt. Der Workshop vermittelt die Zirkularatmung, Grundtöne auf dem Instrument und das Erlernen verschiedener "typischer" Effekte am Didgeridoo. 

Das Instrument kann im Kurs Nr. 210601 selbst gebaut, mitgebracht oder beim Kursleiter gegen eine Leihgebühr am Kurstag ausgeliehen werden.

Anmeldung bei der vhs unter Telefonnumer 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de oder im Internet unter www.vhsmgh.de.

Info

Volkshochschule Bad Mergentheim Marktplatz 1, 97980 Bad Mergentheim
Freizeit & Erholung
07931 574300
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Didgeridoo - Spielkurs - 2025-10-25 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Didgeridoo - Spielkurs - 2025-10-25 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Didgeridoo - Spielkurs - 2025-10-25 18:00:00 Outlook iCalendar - Didgeridoo - Spielkurs - 2025-10-25 18:00:00 ical

Tags