Didgeridoo - Spielkurs

Das Didgeridoo wird durch eine spezielle Atemtechnik, der Zirkularatmung, zum Klingen gebracht. Der unverwechselbare archaisch-magische Ton wird im Mundraum der Spielerin/des Spielers erzeugt.

Didgeridoo spielen macht Spaß, entspannt und hat auch gesundheitliche Effekte: Eine Studie der Universität Zürich und der Züricher Höhenklinik Wald hat ergeben, dass sich Didgeridoo spielen nach einiger Zeit sogar positiv auf die Schlafqualität auswirkt. Der Workshop vermittelt die Zirkularatmung, Grundtöne auf dem Instrument und das Erlernen verschiedener "typischer" Effekte am Didgeridoo.

Das Instrument kann im Kurs Nr. 210601 selbst gebaut, mitgebracht oder beim Kursleiter gegen eine Leihgebühr am Kurstag ausgeliehen werden.

Anmeldung bei der vhs unter Telefonnumer 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de oder im Internet unter www.vhsmgh.de.