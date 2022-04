Oper in einem Prolog und drei Akten von Henry Purcell

Text von Nahum Tate nach dem 4. Gesang der »Aeneis« von Vergil

Mit einem Sprung ins Wasser beginnt die berauschende Choreografische Oper »Dido and Aeneas« von Sasha Waltz. Das zugrunde liegende Musiktheater von Henry Purcell verdichtet das Heldenepos auf wenige Handlungselemente: Die Götter werfen der karthagischen Königin und dem trojanischen Prinzen Pflichtvergessenheit vor und sabotieren ihre Liebe. Eben erst vereint muss sich das Paar auch schon wieder trennen; eine menschliche Tragödie nimmt ihren Lauf. Als Aeneas die karthagische Königin Dido verlässt, haucht sie in ihrem Lamento ihr Leben und ihre Liebe aus. In der opulenten Inszenierung von Sasha Waltz & Guests gemeinsam mit der Akademie für Alte Musik Berlin und dem Vocalconsort Berlin verschmelzen Tanz und Oper zu einer einzigen Kunstform.

Sasha Waltz Choreografie & Inszenierung

Sasha Waltz & Guests

Vocalconsort Berlin

Akademie für Alte Musik Berlin

Christopher Moulds Musikalische Leitung

Eine Produktion von Sasha Waltz & Guests und der Akademie für Alte Musik Berlin in Koproduktion mit der Staatsoper Unter den Linden Berlin, dem Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg und der Opéra National de Montpellier

Gefördert durch die Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien