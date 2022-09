"Dido und Aeneas", 1689 uraufgeführt, ist Henry Purcells berühmteste Oper.

Sie erzählt vom Aufenthalt des Aeneas in Karthago als Gast der Königin Dido. Malerei, Literatur und Musik haben die Geschichte unzählige Male aufgegriffen, denn es ist die allzeit berührende Geschichte von Liebe und Verzicht. Der englische Komponist Henry Purcell erschuf mit seiner Oper ein Werk von großer visueller Wirkung: Der ursprünglich von Vergil erzählte Mythos wird zum Märchen, in dem sich Hexen und magische Erscheinungen in einer fast traumhaften Atmosphäre tummeln. Dies sowie Musik und Gesang haben das Teatro Controluce inspiriert, die Geschichte von Dido und Aeneas mit Silhouetten und menschlichen Schatten umzusetzen. Der Schatten ist ungreifbar, flüchtig wie die Musik - und genauso wunderbar!