Die „Best of“ Ritter Rost Revue

Im Jahr 2020 waren es zwanzig Jahre, seit die erste Ritter Rost-Produktion nach der Uraufführung im Altonaer Theater in Hamburg auf große Tournee ging. Mittlerweile wurden 5 weitere Produktionen „ Ritter Rost und das Gespenst“, „Ritter Rost feiert Weihnachten“, „Ritter Rost geht zur Schule“, „Ritter Rost und das Haustier“ und „Ritter Rost ist krank“ (alle nach den gleichnamigen Büchern von Jörg Hilbert mit der Musik von Felix Janosa) auf die Reise durch Deutschland geschickt. Die nunmehr siebte Produktion fasst die Höhepunkte dieser Aufführungen mit einer frischen, neuen Rahmenhandlung zusammen und lässt die schönsten Lieder, Szenen und Momente aus 20 Jahren Tournee noch einmal „aufleuchten“:

Erleben Sie mit uns Ritter Rost, unseren „tapferen“ Helden, Koks, den quirligen Drachen, das mutige Burgfräulein Bö, das ängstliche kleine Burggespenst, den kultigen Pizzablitz Paolo und natürlich den frechen sprechenden Hut.Unsere Helden aus den 16 bisher erschienenen Büchern, die schon weit über zwei Millionen mal verkauft wurden, erleben mit dem Publikum zusammen ein neues Bühnenspektakel in bester LEUCHTENDE AUGEN Qualität.

Zum Inhalt:Ritter Rost, Bö und Koks sitzen in der Burgküche und unterhalten sich. Der Ritter erzählt stolz von seiner Ritter-Schul-Prüfung vor König Bleifuss; Koks erinnert sich voller Freude an die tollen Tage, an denen er mit dem kleinen Gespenst zusammen in der Burg „gespukt“ hat; Bö berichtet vom Plätzchenbacken und vom flippigen Paolo, dem Pizzablitz; der Hut plappert vom „Duell“ von Koks und Bö auf der eisernen Burg und der Ritter Rost kriegt schon wieder das „pfeifende Dosenfieber“, wenn er nur ans Aufräumen denkt.

Feiern Sie mit uns mit dieser hinreißenden Inszenierung das Jubiläum der Leuchtende Augen Produktion Hamburg von Mike Frede!

Karten für die Veranstaltung am Sonntag, 27.03. um 14.00 Uhr im Kurhaus Bad Rappenau gibt es im Vorverkauf für 20,90 Euro bei den Gäste-Informationen Bad Rappenau, Bahnhofstraße 13 (im Bahnhof), Telefon 07264/922-391 und Salinenstraße 37 (im Foyer des RappSoDie), Telefon 07264/922-393 bzw. unter gaesteinfo@badrappenau.de oder www.reservix.de.

Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt (Stand 09.02.22: 2G). Bitte erkundigen Sie sich unmittelbar vor der Veranstaltung, welche Regeln aktuell gelten und welche Nachweise mitzubringen sind. Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske auch während der Veranstaltung. Vielen Dank.