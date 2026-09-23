Die 12 Geschworenen

Nach einem sechstägigen Mordprozess ziehen sich zwölf Geschworene zurück, um über das Schicksal eines 18-jährigen Angeklagten zu beraten. Der junge Mann aus einem Elendsviertel soll seinen Vater erstochen haben. Bei einem Schuldspruch droht ihm die Todesstrafe.

Zunächst scheint der Fall sonnenklar zu sein: Zeugenaussagen und Indizien belasten ihn schwer, und elf der zwölf Geschworenen plädieren sofort auf „schuldig“.

Nur 1 Geschworener stimmt für „nicht schuldig“. Er tut dies nicht, weil er von der Unschuld des Jungen überzeugt ist, sondern weil er es für falsch hält, jemanden ohne gründliche Diskussion in den Tod zu schicken. Es entbrennt eine hitzige und aufreibende Debatte, in der nach und nach jedes Indiz auf den Prüfstand gestellt wird.

Es ist ein Psychogramm und zeigt eindrucksvoll, wie Vorurteile, soziale Herkunft, persönliche Ängste und Erfahrungen die menschliche Urteilsfindung beeinflussen und welche enorme moralische Kraft nötig ist, um sich gegen eine bequeme Mehrheitsmeinung zu stellen.