Die 12 Salze des Lebens

Schüßler-Salze helfen dem menschlichen Organismus auf einfache, sanfte und nebenwirkungsfreie Weise, sich zu regenerieren und die Selbstheilungskräfte zu mobilisieren.

Schüßler Salze sind die Bausteine der Zelle. Schon im 19. Jahrhundert erkannte Dr. Schüßler die Bedeutung der Mineralstoffe und deren kausalen Zusammenhang für unsere Gesundheit. Ein Mangel an Mineralsalzen kann sich negativ für unser Wohlbefinden auswirken. Aufgrund dieser Beobachtungen entwickelte Schüßler eine neue Therapieform, bei der Mineralstoffverbindungen in stark verdünnter Form zum Einsatz kamen, um Defizite in der Zelle auszugleichen. So entstand die Therapie der Schüßlerschen Biochemie.

Heute werden 27 Schüßler-Salze, davon 12 Basissalze und 15 Ergänzungsmittel angewendet. Sie helfen, bei unterschiedlichen Symptomen, indem sie unseren Körper dabei unterstützen, eine Dysbalance im Mineralstoffhaushalt auszugleichen. Sie unterstützen die Verteilung der Mineralstoffe im Körper und deren Aufnahme in die Zelle. Die Mineralsalzverbindungen sind Impulsgeber für den Körper und helfen dessen Funktionsabläufe wieder zu harmonisieren und seine Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. mSchüßler-Salze finden Einsatz bei alltäglichen Beschwerden und können auch im Rahmen einer ärztlichen Therapie unterstützend wirken.

Kornelia Stiller, Heilpraktikerin