Die 1980er Jahre in Heilbronn: Industrie und Handel

In diesem Jahr widmet sich die Veranstaltungsreihe „Wissenspause im Deutschhof“ den 1980er Jahren in Heilbronn. Erinnerungen, Erkenntnisse und die Aktualität stehen im Mittelpunkt der zehn Gespräche, die Prof. Dr. Christhard Schrenk in zehn Mittagspausen mit Heilbronner Zeitzeugen und Experten führen wird. Über die Entwicklung von Industrie und Handel am Standort Heilbronn in den 80er Jahren sprechen Josip Juratovic und Thomas Walch.