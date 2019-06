Die 1980er Jahre in Heilbronn: Städtepartnerschaften – Freundschaftsbande in Europa

In diesem Jahr widmet sich die Veranstaltungsreihe „Wissenspause im Deutschhof“ den 1980er Jahren in Heilbronn. Erinnerungen, Erkenntnisse und die Aktualität stehen im Mittelpunkt der zehn Gespräche, die Prof. Dr. Christhard Schrenk in zehn Mittagspausen mit Heilbronner Zeitzeugen und Experten führen wird. Über die die Freundschaftsbande, die sich durch die Städtepartnerschaften für Heilbronn ergeben haben, sprechen Kurt Fluri aus Solothurn und Dr. Anton Knittel.