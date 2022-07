Die 3 Kelter-Tour

Wir starten an der historischen Alten Kelter in Fellbach (mit Bus 60 ab Bahnhof oder U-Bahn direkt erreichbar) und wandern durch die herrliche Weinlandschaft entlang des Kappelbergs Richtung Stuttgart-Rotenberg. Schon bald genießen wir das erste Glas Wein mitten in den Weinbergen, mit Blick auf die Grabkapelle auf dem Württemberg. Der Weg führt nun Richtung Kelter nach Rotenberg. Hier hat das Collegium Wirtemberg seinen Sitz und wir gönnen uns ein Glas des dortigen Weins mit herrlichem Blick auf die Kelter. Über den Württemberg kommen wir ins gemütliche Stuttgart-Uhlbach. Hier lädt als Abschluss noch die Alte Kelter mit dem Weinbaumuseum zu einem Besuch ein (optional). Ab Uhlbach besteht die Möglichkeit mit dem Bus und S-Bahn zurück nach Fellbach zu gelangen.

kleiner Snack

historische Kelter

geführte Weinwanderung

Mitzubringen ist:

Bitte bringen Sie Wasser /Sprudel für die Eigenversorgung selber mit.

Ticket ausgedruckt oder digital erforderlich.

Hinweis an die TeilnehmerBequeme Schuhe und körperliche Fitness sind bei diesem Ausflug wichtig. Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen bitten wir, einen unserer anderen Ausflug zu wählen.

Treffpunkt ist die Bushaltestelle "Alte Kelter" in Fellbach. Bitte kommen Sie 15 Minuten vor Start.

Hygienemaßnahmen

Bitte beachten Sie, dass sich die Hygienemaßnahmen bis zum Tourbeginn ändern können!

Stand April 2022 bestehen keine Hygienemaßnehmen.