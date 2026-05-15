Die 3 Musketiere - "Schwäbische Nacht - 30% auf Alles"

Tauchen Sie ein in eine Welt voller Mantel-und-Degen-Action, gefährlicher Intrigen und unerschütterlicher Freundschaft!

Einer für alle, alle für einen! Paris, 17. Jahrhundert: Der junge, draufgängerische d‘Artagnan kommt in die Hauptstadt, um seinen Traum zu verwirklichen – Musketier des Königs zu werden. Schnell findet er in den legendären Musketieren Athos, Porthos und Aramis seine unzertrennlichen Brüder im Geiste. Doch nicht nur die Macht sondern auch die große Liebe steht auf dem Spiel! Während d‘Artagnan sein romantisches Glück sucht, spinnt der machthungrige Kardinal Richelieu ein Netz aus Lügen, und die verführerische, eiskalte Spionin Mylady de Winter nutzt ihre dunkle Anziehungskraft.

Als die Ehre der Königin auf dem Spiel steht, müssen die vier Freunde ihr Leben riskieren. Alexandre Dumas (1802–1870) gilt als Großmeister des historischen Abenteuerromans und schuf mit Werken wie „Die drei Musketiere“ und „Der Graf von Monte Christo“ zeitlose Klassiker, die bis heute Millionen von Lesern begeistern. Erleben Sie ein mitreißendes Spektakel, das Sie in seinen Bann zieht und bei dem auch das Lachen nicht zu kurz kommt!