Die 8 Jahreszeiten

Gönn dir: Gleich zum Auftakt der Spielzeit präsentieren die junge Niederländerin Noa Wildschut und die Kammerphilharmonie Ingolstadt das vielleicht berühmteste Violinkonzert überhaupt, Antonio Vivaldis »Vier Jahreszeiten«.

Als Kontrast und Ergänzung hören Sie, wie Astor Piazolla, der Großmeister des »Tango nuevo«, die Jahreszeiten seiner südamerikanischen Heimat vertont. Ein Orchesterkonzert, so vielseitig wie das Leben, mit träumerischen Melodien, halsbrecherischer Virtuosität und unbändiger Spielfreude. Wie gemacht also für eine erst 24-Jährige, die längst mit den berühmtesten Orchestern und auf den großen Bühnen der Welt konzertiert.

Kammerphilharmonie Ingolstadt

Noa Wildschut Violine und Leitung

A. Vivaldi: Die vier Jahreszeiten

A. Piazolla: Die vier Jahreszeiten von Buenos Aires

Wir danken dem Freundeskreis TauberPhilharmonie e.V.

Weil Jugend unser Thema 26/27 ist, haben sich auch ein paar Jugendwörter in die Programmtexte geschlichen. Voller Absicht. No cap.