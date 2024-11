Die 9. Mosbacher Weihnachtsbörse für Schallplatten und CDs

Mosbach. Inzwischen ist die Mosbacher Weihnachtsbörse eine Institution, eine Schallplattenbörse außerhalb von Großstädten, im ländlichen Raum.

Die große Zufriedenheit von Händlern, Besuchern und Veranstalter beweist, dass es diese Börse, allen Unkenrufen zum Trotz, zu einem Highlight im Mosbacher Veranstaltungskalender geschafft hat. Und so besteht am Samstag, dem 07.12.2023 im Eventbereich des fideljo, dem Zentrum für Kultur und Begegnung in der Neckarburkener Straße 18 in Mosbach erneut eine gute Gelegenheit für Liebhaber der Tonträger die eigene Sammlung zu vervollständigen, Platten zu tauschen oder nach Schnäppchen zu stöbern. Einlass in den Börsenbereich ist 10:00 Uhr.

Die Schallplatte hat es sich in ihrer Nische nicht nur eingerichtet, sie baut inzwischen längst an. Der Umsatz wächst und wächst, längst sind die Zahlen für Großkonzerne mehr als nur interessant. Nicht nur Vinyl-Sammler, HiFi-Nerds und Rillenjunkies haben dazu beigetragen, dass sich der Umsatz allein in Deutschland seit 2010 etwa verzehnfacht hat.

Neben den permanent steigenden Verkaufszahlen von neuen LP’s gibt es natürlich auch die unzähligen Transaktionen über Internetauktionen, Onlinebörsen, Szeneläden und eben die Schallplattenbörsen. Gute Schallplatten werden von Sammlern gesucht und bilden zudem eine sehr gute Kapitalanlage mit steigendem Wert. Nicht zuletzt wird für das Vinyl auch der Begriff des schwarzen Goldes verwendet.

Schallplattenbörsen sind für Musik- und Vinylliebhaber kaum mehr wegzudenken. Besondere Exemplare können ohnehin oft nur auf Börsen erworben werden. Neben Tonträgern aller Musikrichtungen der letzten 60 Jahre bis zu den aktuellsten Neuerscheinungen ergänzen alle erdenklichen Fan-Souvenirs wie Musikbücher, Autogrammkarten, Zeitschriften, Poster etc. das Börsenangebot. Schallplatten- & CD- Börsen sind also schon einen Besuch wert, auch wenn man keinen konkreten Musikwunsch hat und erst einmal nur suchen und stöbern will.

Leider blieb die hiesige Region von Heilbronn bis in den Odenwald diesbezüglich unterversorgt und so ist der Ansatz in Mosbach eine entsprechende Weihnachtsbörse fest zu installieren außerordentlich positiv zu bewerten. Für die aktuelle Börse haben sich erneut neue Händler angemeldet, welche nicht zuletzt auf den großen LP-Börsen von der kleinen aber feinen Odenwald-Börse erfuhren. Zudem unterscheidet sich die Mosbacher Börse auch in finanzieller Hinsicht von den Großstadtbörsen. Neben einem sehr günstigen Angebot für die Händler ist auch der Eintrittspreis von 2,00 Euro einer der günstigsten in Deutschland.