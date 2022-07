Die 90er Live | KSK music open 2022

Bei Deutschlands größter Open Air Festival Serie im Schloss Ludwigsburg. Die 90er Live lassen das Jahrzehnt, seine Stars und die Musik wiederaufleben und feiern mit den originalen Acts von damals eine musikalische Zeitreise der Superlative.

„Die 90er Live“ kommt 2022 das 2. Mal nach Ludwigsburg!

Am Samstag den 23.07.2022 heißt es „Die 90er sind zurück!“ bei Deutschlands größter Open Air Festival Serie im Schloß´Ludwigsburg. Die 90er Live lassen das Jahrzehnt, seine Stars und die Musik wiederaufleben und feiern mit den originalen Acts von damals eine musikalische Zeitreise der Superlative.

Eiffel 65, Blümchen, Caught in the Act, Rednex, Mr. President, Masterboy feat. Beatrix Delgado, East 17, Dr. Alban und Turbo from Snap! sorgen für die ultimative 90er-Playlist mit Hits wie „Blue (Da Ba Dee)“, „Boomerang“, „Cotton Eye Joe“, “Coco Jambo”, “Feel The Heat Of The Night”, “It’s Alright”, “It’s My Life” und “The Power”.

Grelle Neonklamotten, Plateau-Sneaker, Tattoo-Ketten und getönte Sonnenbrillen können endlich wieder ausgepackt werden, um bei der 90er Live stilecht mitzufeiern. Ein musikalisches Hitfeuerwerk mit allen Lieblingssongs und das passende Rahmenprogramm sorgen für eine grandiose Party und garantieren für eine unvergessliches Throwback-Erlebnis.