Die 96. Silke Hauck Nacht

Unterhaltung ohne Grenzen! Silke Hauck, Mannheimer Sängerin mit besonderem Charisma, empfängt musikalische Gäste aller Stilrichtungen. Jazz, Pop, Chanson, Folk und Abenteurer aller Art. Wir freuen uns dieses Mal auf Andrew Lauer, The Rebel Hearts und Mr. Quick.

Wenn man Andrew´s powervolles Spiel zum ersten Mal hört, ist es schwer zu glauben, dass Andrew Lauer erst 2005 mit dem Bassspiel angefangen hat. Sein Beiname „The Bullet“ kommt nicht von ungefähr und lässt seine energiegeladene und ausdrucksstarke Spielweise erahnen. Der gebürtige Kalifornier mit Wahlheimat Süddeutschland wurde beinahe über Nacht zum Star und gehört heute zu den angesagtesten Bassisten mit zahlreichen Workshops und Messeauftritten auf der ganzen Welt. An diesem Abend präsentiert er sein Soloprogramm.

Bei The Rebel Hearts begann alles im Jahr 1986 mit der Rockband The Firebrigade um den Sänger Marcus Int-Veld. Nach über einer Dekade Swing sind die Herren um Int-Veld wieder vom Smoking zur Lederjacke gewechselt. Der Name ist neu, die Band rockt aber wieder wie in den 80ern & 90ern gemäß dem Motto: It’s no longer funny, it’s bigger than money.

Der Star aus der TV-Sendung „Das Supertalent“: Mr. Quick. Glückshormone schießen durch seine Adern. Man sieht es. Man spürt es. Denn dass es tatsächlich bis ins Finale von "Das Supertalent" reicht, nein, das hätte keiner vorher geglaubt. Aber so ist es.

Sehen und staunen!